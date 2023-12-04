Учёные открыли причину возникновения загадочного кристаллообразующего слоя ядра Земли

Астрономы и геологи раскрыли тайну слоя воды вокруг ядра Земли. Согласно последним исследованиям, этот слой, получивший название E-prime, окружающий ядро нашей планеты, является не древней железосодержащей магмой, как считалось ранее, а обычной водой с поверхности Земли.