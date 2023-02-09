С подразделением РЭБ ЮВО состоялась тренировка по радиоподавлению в Волгоградской области

Специалисты отработали задачи по радиоэлектронному поражению пунктов управления, узлов и средств связи, линий радиосвязи во всех диапазонах, а также нанесли радиоэлектронные удары по комплексам беспилотных летательных аппаратов.
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