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С подразделением РЭБ ЮВО состоялась тренировка по радиоподавлению в Волгоградской области

С подразделением РЭБ ЮВО состоялась тренировка по радиоподавлению в Волгоградской области

Специалисты отработали задачи по радиоэлектронному поражению пунктов управления, узлов и средств связи, линий радиосвязи во всех диапазонах, а также нанесли радиоэлектронные удары по комплексам беспилотных летательных аппаратов.

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