Неожиданный открытие: плацебо помогает при психических расстройствах Ирина ОрлонскаяВ современном мире медицины становится все более очевидным, что для улучшения самочувствия пациентов не всегда требуются лекарства.
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