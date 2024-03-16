В ГД внесут законопроект об ужесточении наказания за попытки срыва выборов

Законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за попытки срыва выборов, планируется внести в нижнюю палату российского парламента в ближайшее время, сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на депутата Госдумы Яну Лантратову.
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