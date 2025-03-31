Ле Пен сообщила, что не будет просить президента Франции Макрона о помиловании

Во Франции глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен после приговора суда, запретившего ей участвовать в выборах, в эфире TF1 сообщила, что не будет просить президента Эммануэля Макрона о помиловании.
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