На заводе Mercedes-Benz теперь работает человекоподобный робот Apollo

Гуманоидный робот разработан американской компанией Apptronik. Он размером со среднестатистического мужчину — при росте 170 сантиметров и весе 73 килограмма Apollo способен поднимать 25-килограммовые грузы.
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