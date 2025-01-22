В Турции прошли курсы повышения квалификации для членов и экспертов Совета улемов ДУМ РФ

Да, вы всё правильно поняли, верных Гайнутдиновцев обучают в Турции. На первом видео вы можете наблюдать муфтия Москвы и заместителя Равиля Гайнутдина Ильдара Аляутдинова, того самого, который благословил многоженство.
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