«Аэрофлот» вывел из иностранных реестров 45% своих импортных самолетов

Крупнейшая российская авиагруппа «Аэрофлот» в сентябре дерегистрировала из иностранных реестров еще 18 своих самолетов, следует из актуальных данных реестра Бермуд (BCAA), с которыми ознакомились «Известия».
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