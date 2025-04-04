Старшие сыновья Дэвида и Виктории Бэкхем вышли на тропу войны: подробности новой семейной драмы

В очередной раз сгустились тучи над большим семейством Дэвида и Виктории Бэкхем. Удивительно, но здесь не при чём ни скандал с изменами футболиста, ни вражда экс-солистки Spice Girls с невесткой Николой Пельтц.
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