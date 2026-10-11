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Экс-футболист «Милана» и «Реала» Зеедорф возглавил «Коринтианс». Он не тренировал с 2019 года

Экс-футболист «Милана» и «Реала» Зеедорф возглавил «Коринтианс». Он не тренировал с 2019 года

Бывший футболист «Милана» и мадридского «Реала» Кларенс Зеедорф стал главным тренером «Коринтианса».Бывший футболист «Милана» и мадридского «Реала» Кларенс Зеедорф стал главным тренером «Коринтианса».

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