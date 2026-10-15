Ранняя картина Василия Кандинского «Красочная жизнь» (1907) продана на торгах в Лондоне за 31,6 миллиона фунтов (41,7 миллиона долларов).
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