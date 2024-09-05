Мужчина госпитализирован после пожара в жилом доме в Карелии

Специалисты спасли пенсионера на пожаре в Олонце В среду в 13 часов 50 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Олонец поступило сообщение о пожаре в квартире двухэтажного кирпичного дома на улице Володарского.
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