Ведущими программы на День молодежи в Омске будут стендап-комики из Comedy Club Серж Горелый и Иван Половинкин.
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Ведущими программы на День молодежи в Омске будут стендап-комики из Comedy Club Серж Горелый и Иван Половинкин.