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«Не пускать детей в сады и школы!»: Жириновский призвал принудить всех россиян к вакцинации

«Не пускать детей в сады и школы!»: Жириновский призвал принудить всех россиян к вакцинации

Владимир Жириновский - старый и тёртый жизнью системный оппозиционер. Он знает, что можно говорить, а что нельзя.

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Людмила Сурайкина
Не стоит реагировать на предложения Жириновского серьезно. Это речь стареющего маразматика, он прожил свою жизнь отличнр и ему абсолютно все равно, что будет после него.
Татьяна Иванова
Безропотные и есть все кто привитые.
Людмила Сурайкина
Людей за идиотов держат, или хотят в них превратить. Это лидер партии, нет более достойных????? Я не против вакцинации, но это дело добровольное, и каждый сам для себя решает, как поступить
Дмитрий Бакланов
Работодатель решает. Не хочет иметь непривитых и уволит нах. А причину он всегда найдет, например - сокращение штатов.
Лариса
как же достали эти горлопаны
Александр Попов
Оппозиционер из него как пуля из говна.
nestor 19
С какого перепугу он оппозиционер?путинский прихвостень,впрочем как и вся так называемая"опозиция"
Равшан Лотфулин
Аххххх как он ляпнул👏👏👏
Korani Mdzartsveliani
Значит и на конституцию наплевать ему? Тогда вопрос нет, наплюем на этого идиота! Кто он нам?Никто!
Вячеслав Нецветаев
Бесноватый маразматик!
Алексей Мосякин
Да давно пора сделать прививку платной услугой. Сколько можно смотреть на этих ( анти прививочьников ) дохнувших как мухи партиями.
Olga Blandamura
Молодец! Может, побегут вакцинироваться наконец-то!
iva ujgi
Главное чтобы вы успели привиться а то мало ли
василий уткин
Она то успеет если уже не привилась Это ты поторопись а то не успеешь Окажешься под ИВЛ
Olga Blandamura
Дорогой, не беспокойтесь! Я уже привилась, а вот вам не помешает!
iva ujgi
нет уж...спасибо
iva ujgi
О ! Подпевало на подходе, привился и успокойся
Виктория Виктория
Жирик, стареешь. Совсем тебе изменил здравый смысл: хотел лизнуть Кремлю, а получается, отталкиваешь от себя и ЛДПР избирателей.... Или и впрямь думаешь, что непривитых не допустят у выборам? Не буди лихо, Жирик, пока оно тихо....
Иван Наблюдатель
Да ладно. Сделают ему процент на выборах. ЛДПР не тонет.
олег Онищенко
Вы дебилы! Вакцинацией не шутят! Люди реально умирают! В реанимации готовы получить любые лекарства лишь бы выжить, а просто привиться : Я не уверен/на в эффективности /Я не доверяю нашей медицине... А чья медицина будет потом в реанимации с такими нянькаться? Немцы приедут что ли...
Olga Blandamura
Наконец-то! Второй здравомыслящий человек появился в чате, а то я подумала, что здесь все "как под капирку" люди, стремительно деградирующие! Спасибо за высказывание! И самое удивительное, что это не дети, а взрослые пишут ерунду! Куда катится свободный народ? В какие тартарары? Лучше бы поинтересовались, что, действительно, надо вакцинироваться! Это единственный правильный путь!
олег Онищенко
В Израиле правительство учло менталитет своих граждан и объявило, что вакцина есть, надежная, бесплатная, но на всех пока не хватит. Как и ожидалось очереди на вакцинацию.
iva ujgi
Дегрод как раз вы, призываете людей уколотся какой то непонятной жижой, а люди и так мрут например от спида или сердечной не достаточности а там статистика очень плачевна
василий уткин
В таких случаях я всегда говорю Попутного ветра в горбатую спину
Olga Blandamura
Боже мой, какой уровень! Я в шоке!
iva ujgi
и какой же? неужели не ваш ? не подплинтусный?
iva ujgi
гуляй Вася, у тебя забыл спросить
Olga Blandamura
Мой муж попросил вам написать: - Сколько вам проплатили, чтобы так тупо поливать грязью нашу вакцину и людей которые уже привились!? И посмотри на себя в зеркало, увидишь преисподнюю!
Виктория Виктория
Аналогичный вопрос. Вам сколько проплатили за рекламу мало исследованной вакцины? Брат моей приятельницы в прошлом году всей семьей переболел ковидом, в результате схоронил жену. В этом году, 1 июня привился - результат в тяжелом состоянии сейчас в больнице.... Так кто кому проплатил?
Olga Blandamura
Живите уродом, Манечка!
iva ujgi
Передайте вашему мужу, пусть укажет про вакцину, от кори и столбняка и то что сделали ученые, Советскими учеными я снимаю шляпу а эту жижу сделали коммерсанты в институте Бармалея который за 11 лет ничего не выпустил и тут прям прорыв, не верю и да это моё мнение. А вам привитым желаю здоровья, живите венчно, радуйтесь что у вас в крови льется это бульон и защищает вас от модной болезни ! Удачи, целую лобик вашему мужу
iva ujgi
Фу, как не культурно!!!
iva ujgi
Да , радуйся что тебе досталось и ты защищен в отличий от нас ущербных
олег Онищенко
Прививаться сейчас жизненно необходимо! Я привился в феврале-марте, сейчас на работе в Якутии. Никаких побочных эффектов, абсолютно также как прививка от гриппа
Алексей Смирнов
Недавно жена сделала тест на антитела. результат более 450. по всей вероятности мы переболели ещё раз (год назад официально дома сидели). Так зачем нам прививаться? Чтобы лишний раз организм поднапрячь?
iva ujgi
через год напиши сюда, если и вправду привился, кремлебот
олег Онищенко
В августе будет полгода, продажный блохер
iva ujgi
Я сказал написать тебе через год а не через час
василий уткин
Смотрят по ситуации Если у кого есть отвод не делают вакцину
василий уткин
Да вали ты из страны если не нравится Либерастов своих хватает
iva ujgi
не тебе кремлеботина решать где мне жить
василий уткин
Либераст поганый
василий уткин
Ноешь как баба
Алексей Смирнов
Сейчас отвод дают лишь при тяжёлых заболеваниях, на последствия для остальных - плевать.
Виктория Виктория
Триколор в руки, барабан на шею..... А о срочных последствиях вы знаете: что будет с вами через год, два? Да еще и бумагу подписали, наверное, что в случае чего государство не несет никакой ответственности за последствия.....
василий уткин
Продолжайте ныть дальше Когда ляжет под ИВЛ не обвиняйте потом власть что не предупреждали
iva ujgi
Золотые слова !!!
iva ujgi
Давай по конкретнее, где ною ? Ноют как раз кто агитаторы, там понятное дело за деньги
iva ujgi
Либер( С англ Liberty) означает СВОБОДА !!! Так что даже не знаю радоваться или горевать. А тебе Вася желаю читать книжки и выключить телек, имей уважение к чужому мнению
Алексей Смирнов
Этого пердуна давно нужно гнать поганой метлой на "заслуженный" отдых.
олег Онищенко
По поводу Жириновского: согласен на 100%
alexander
Он наверное уже привился, чего ему страдать, теперь к нему не одна зараза не пристанет.
Olga Blandamura
Так и вы сделайте прививку и к вам, тоже никакая зараза не пристанет!
NVS66 SergeiShulepov
От прививки ум не добавляется.
iva ujgi
Они (небожители) не прививаются и ходят без масок а вы наивны
iva ujgi
Сколько тебе заплатили за агитацию ? может и мне так подзаработать
Olga Blandamura
Это точно! Но жизнь увеличивается!
Olga Blandamura
Что вы несёте чушь!? Подумайте о своём здоровье! Ау! Очнитесь! Включите мозги и инстинкт самосохранения!
alexander
А нахрена мне эта прививка сто лет подряд нужна. Сейчас все страны создают свои вакцины и каждый кричит, что у них самая, супер вакцина, не считаясь с тем, какие побочные явления, эта вакцина может дать человеку, им лижбы продать. Я никогда не прививался и живу уже 64 года.
iva ujgi
в ветеринарных экспирементах не учавствую
Olga Blandamura
Не обманывайте, в советском союзе всех прививали и не спрашивали! И вы дожили до этих лет, т.к. вас в детстве привили от всех опасных вирусов на тот момент! Пришёл момент делать следующие!
iva ujgi
В Советском Союзе это делали ученые а не коммерсанты и прививки были максимально безопасны
Владимир 123
не пикать
iva ujgi
Если Жириновский оппозоционер то я китайский император )))
odyssey2006 odyssey2007
Принуждение к самоубийству - фашизм. Жирик снял маску.
василий уткин
Он конечно перебрал Но вакцинация нужна И политику партии я поддерживаю
Владимир Барышев
Совсем с "глузду съехал" ,старый маразматик Жирик, пора, пора в дом престарелых с синдромом придурковатости!
евгений никитин
Китай справился с вирусом за короткий срок только потому что, были введены жесткие меры. А мы как всегда принимаем полумеры. В 2020 году в самый разгар пандемии были открыты курорты Краснодарского края. Это не безумие? Потому что губернатор лишался заработка. Может пора уже взяться за ум и начать принимать законы способствующие не деградации населения, а его оздоровления? Пора перестать идти на поводу у либерально настроенной части населения и от части безграмотных. В СССР не было таких сильных вспышек эпидемий только потому, что население прививали поголовно. ПРАВ Жириновский, пора наводить дисциплину в обществе. Не привился - ВРАГ ДЛЯ ОБЩЕСТВА и ГОСУДАРСТВА.
iva ujgi
а восстанавливать здравоохранение не собираетесь ? у вас только ветеренарная процедура панацея ?
евгений никитин
Вот когда ты будешь писать на русском свои данные, а не на вражьем языке. Да настоящие, а не вымышленные. вот тогда и пообщаемся. А пока таких как ты только у коновала и надо лечить.
Olga Blandamura
Сильно! Молодец!
iva ujgi
это моё настоящее имя, Ива Юги, если тебе трудно читать, думал в кремлеботы грамотных людей набирают. А нас коновалы и лечат и тебя тоже , не обольщайся
евгений никитин
Так и вали с нашего сайта.
iva ujgi
c х**ли сайт стал твоим? С дуба рухнул ?
василий уткин
Смотрю на некоторых вечно недовольных Как бабки на лавочке Обсуждают власть Цены на продукты о болячках Хватит уже ныть Ноги есть руки есть живы здоровы Радуйтесь наслаждайтесь жизнью пока живы А нытье приводит к раннему старению и деградации Если не верите в это убедитесь сами
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Кому-то с возрастом приходит мудрость, а особо выдающимся клоунам - маразм. У Вована он пришел в острой, неизлечимой форме. Хотя, кому интересен этот идиот и его высказывания?
Вячеслав Нецветаев
Интересно, кто за эту мразь голосует?
Виктория Виктория
Я обращаюсь ко всем ратующим за прививку ИМЕННО этой мало исследованно вакциной. Включите мозги, пожалуйста! На прошлой неделе ВОЗ объявила о возможности вакцинирования подростков. Наши (не знаю, как их назвать-то) холую от минздрава и роснепотребнадзопа сразу взяли под козырек и доложили о наборе добровольцев среди подростков от 15 до 18 лет. Какие нормальные родители допустят, чтобы на их ребенке ставили опыты.? Значит, эксперемент будут проводить на детях сиротах из детских домов. Вы с этим согласны?! Опять-таки на прошлой недели наши холуи объявили, что вакцинировать можно и беременных женщин. Якобы за это время накоплено немало исследований, доказывающих, что вакцина не навредит ни плоду, ни мамочке. Простите, а когда они могли накопить такие данные: женщина вынашивает плод 36 недель, 9 месяцев, как изобрели ее (вакцину) не прошло и года. Какие на фиг они собрали данные? Опять эксперименты на людях, как в фашистких концлагерях, только здесь полигон - вся Россия...... А вот теперь кто из вас, ратующих за принудительное вакцинирование, ответьте по чесноку, отправит своих детей добровольцами на испытание этой "вакцины", позволит своей жене - матери вашего будущего ребенка сделать прививку?! Если таковые найдутся, то вы не ЛЮДИ, вы РЕПТИЛОИДЫ!!!!!
василий уткин
Не хочешь делать вакцину никто тебя заставлять не будет Только сиди дома и никуда не ходи Тем более вас ковид диссидентов будет все меньше и меньше Спроси меня почему или догадайся с трёх раз )
василий уткин
И вбей себе в мозг Никого силком вакцинировать не будут
Владимир 123
А что волнуешься,ты привился,ходишь в маске,в перчатках,чего тебе бояться??? Ты же ВАКЦИНИРОВАННЫЙ!!!!!!
василий уткин
Прикинь пока не привился В сентябре сделаю
Виктория Виктория
Виктория Виктория
Смотри, болезный, не опоздай......
василий уткин
василий уткин
Даже ковид диссиденты))))
василий уткин
iva ujgi
Жги ещё! Давай выкладывай
василий уткин
А над вами антипрививочниками только так По другому не получается )))
Виктория Виктория
Что ж ты, Вася Уткин, такой озлобленный, или в личной жизни проблемы. Прими успокоительное и три ближе к носу - все пройдет. Помни, что злость, она же изнутри хуже всякого ковида все выжигает..... И не бранись, не погань языка.
василий уткин
Я тя умоляю ))))
василий уткин
Прикинь У меня все отлично Работаю промышленным альпинистом до сих пор Мне 57 лет Бог даёт здоровье Вырастил троих детей. Построил дом Деревья посадил И не ною как некоторые А вакцину сделаем с женой осенью
iva ujgi
Так ты ещё не привился, чего тогда воду баламутишь ?Поговорить не с кем ?
василий уткин
А ты че лезешь Я не с тобой общался
василий уткин
василий уткин
Ржу не могу)))

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