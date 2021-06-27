Темы дняПолитика«Не пускать детей в сады и школы!»: Жириновский призвал принудить всех россиян к вакцинации Владимир Жириновский - старый и тёртый жизнью системный оппозиционер. Он знает, что можно говорить, а что нельзя.Вернуться к статье9613НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюдмила СурайкинаНе стоит реагировать на предложения Жириновского серьезно. Это речь стареющего маразматика, он прожил свою жизнь отличнр и ему абсолютно все равно, что будет после него.Татьяна ИвановаБезропотные и есть все кто привитые.Людмила СурайкинаЛюдей за идиотов держат, или хотят в них превратить. Это лидер партии, нет более достойных????? Я не против вакцинации, но это дело добровольное, и каждый сам для себя решает, как поступитьДмитрий БаклановРаботодатель решает. Не хочет иметь непривитых и уволит нах. А причину он всегда найдет, например - сокращение штатов.Ларисакак же достали эти горлопаныАлександр ПоповОппозиционер из него как пуля из говна.nestor 19С какого перепугу он оппозиционер?путинский прихвостень,впрочем как и вся так называемая"опозиция"Равшан ЛотфулинАххххх как он ляпнул👏👏👏Korani MdzartsvelianiЗначит и на конституцию наплевать ему? Тогда вопрос нет, наплюем на этого идиота! Кто он нам?Никто!Вячеслав НецветаевБесноватый маразматик!Алексей МосякинДа давно пора сделать прививку платной услугой. Сколько можно смотреть на этих ( анти прививочьников ) дохнувших как мухи партиями.Olga BlandamuraМолодец! Может, побегут вакцинироваться наконец-то!iva ujgiГлавное чтобы вы успели привиться а то мало ливасилий уткинОна то успеет если уже не привилась Это ты поторопись а то не успеешь Окажешься под ИВЛOlga BlandamuraДорогой, не беспокойтесь! Я уже привилась, а вот вам не помешает!iva ujgiнет уж...спасибоiva ujgiО ! Подпевало на подходе, привился и успокойсяВВВиктория ВикторияЖирик, стареешь. Совсем тебе изменил здравый смысл: хотел лизнуть Кремлю, а получается, отталкиваешь от себя и ЛДПР избирателей.... Или и впрямь думаешь, что непривитых не допустят у выборам? Не буди лихо, Жирик, пока оно тихо....Иван НаблюдательДа ладно. Сделают ему процент на выборах. ЛДПР не тонет.олег ОнищенкоВы дебилы! Вакцинацией не шутят! Люди реально умирают! В реанимации готовы получить любые лекарства лишь бы выжить, а просто привиться : Я не уверен/на в эффективности /Я не доверяю нашей медицине... А чья медицина будет потом в реанимации с такими нянькаться? Немцы приедут что ли...Olga BlandamuraНаконец-то! Второй здравомыслящий человек появился в чате, а то я подумала, что здесь все "как под капирку" люди, стремительно деградирующие! Спасибо за высказывание! И самое удивительное, что это не дети, а взрослые пишут ерунду! Куда катится свободный народ? В какие тартарары? Лучше бы поинтересовались, что, действительно, надо вакцинироваться! Это единственный правильный путь!олег ОнищенкоВ Израиле правительство учло менталитет своих граждан и объявило, что вакцина есть, надежная, бесплатная, но на всех пока не хватит. Как и ожидалось очереди на вакцинацию.iva ujgiДегрод как раз вы, призываете людей уколотся какой то непонятной жижой, а люди и так мрут например от спида или сердечной не достаточности а там статистика очень плачевнавасилий уткинВ таких случаях я всегда говорю Попутного ветра в горбатую спинуOlga BlandamuraБоже мой, какой уровень! Я в шоке!iva ujgiи какой же? неужели не ваш ? не подплинтусный?iva ujgiгуляй Вася, у тебя забыл спроситьOlga BlandamuraМой муж попросил вам написать: - Сколько вам проплатили, чтобы так тупо поливать грязью нашу вакцину и людей которые уже привились!? И посмотри на себя в зеркало, увидишь преисподнюю!ВВВиктория ВикторияАналогичный вопрос. Вам сколько проплатили за рекламу мало исследованной вакцины? Брат моей приятельницы в прошлом году всей семьей переболел ковидом, в результате схоронил жену. В этом году, 1 июня привился - результат в тяжелом состоянии сейчас в больнице.... Так кто кому проплатил?Olga BlandamuraЖивите уродом, Манечка!iva ujgiПередайте вашему мужу, пусть укажет про вакцину, от кори и столбняка и то что сделали ученые, Советскими учеными я снимаю шляпу а эту жижу сделали коммерсанты в институте Бармалея который за 11 лет ничего не выпустил и тут прям прорыв, не верю и да это моё мнение. А вам привитым желаю здоровья, живите венчно, радуйтесь что у вас в крови льется это бульон и защищает вас от модной болезни ! Удачи, целую лобик вашему мужуiva ujgiФу, как не культурно!!!iva ujgiДа , радуйся что тебе досталось и ты защищен в отличий от нас ущербныхолег ОнищенкоПрививаться сейчас жизненно необходимо! Я привился в феврале-марте, сейчас на работе в Якутии. Никаких побочных эффектов, абсолютно также как прививка от гриппаАлексей СмирновНедавно жена сделала тест на антитела. результат более 450. по всей вероятности мы переболели ещё раз (год назад официально дома сидели). Так зачем нам прививаться? Чтобы лишний раз организм поднапрячь?iva ujgiчерез год напиши сюда, если и вправду привился, кремлеботолег ОнищенкоВ августе будет полгода, продажный блохерiva ujgiЯ сказал написать тебе через год а не через часвасилий уткинСмотрят по ситуации Если у кого есть отвод не делают вакцинувасилий уткинДа вали ты из страны если не нравится Либерастов своих хватаетiva ujgiне тебе кремлеботина решать где мне житьвасилий уткинЛибераст поганыйвасилий уткинНоешь как бабаАлексей СмирновСейчас отвод дают лишь при тяжёлых заболеваниях, на последствия для остальных - плевать.ВВВиктория ВикторияТриколор в руки, барабан на шею..... А о срочных последствиях вы знаете: что будет с вами через год, два? Да еще и бумагу подписали, наверное, что в случае чего государство не несет никакой ответственности за последствия.....василий уткинПродолжайте ныть дальше Когда ляжет под ИВЛ не обвиняйте потом власть что не предупреждалиiva ujgiЗолотые слова !!!iva ujgiДавай по конкретнее, где ною ? Ноют как раз кто агитаторы, там понятное дело за деньгиiva ujgiЛибер( С англ Liberty) означает СВОБОДА !!! Так что даже не знаю радоваться или горевать. А тебе Вася желаю читать книжки и выключить телек, имей уважение к чужому мнениюАлексей СмирновЭтого пердуна давно нужно гнать поганой метлой на "заслуженный" отдых.олег ОнищенкоПо поводу Жириновского: согласен на 100%alexanderОн наверное уже привился, чего ему страдать, теперь к нему не одна зараза не пристанет.Olga BlandamuraТак и вы сделайте прививку и к вам, тоже никакая зараза не пристанет!NVS66 SergeiShulepovОт прививки ум не добавляется.iva ujgiОни (небожители) не прививаются и ходят без масок а вы наивныiva ujgiСколько тебе заплатили за агитацию ? может и мне так подзаработатьOlga BlandamuraЭто точно! Но жизнь увеличивается!Olga BlandamuraЧто вы несёте чушь!? Подумайте о своём здоровье! Ау! Очнитесь! Включите мозги и инстинкт самосохранения!alexanderА нахрена мне эта прививка сто лет подряд нужна. Сейчас все страны создают свои вакцины и каждый кричит, что у них самая, супер вакцина, не считаясь с тем, какие побочные явления, эта вакцина может дать человеку, им лижбы продать. Я никогда не прививался и живу уже 64 года.iva ujgiв ветеринарных экспирементах не учавствуюOlga BlandamuraНе обманывайте, в советском союзе всех прививали и не спрашивали! И вы дожили до этих лет, т.к. вас в детстве привили от всех опасных вирусов на тот момент! Пришёл момент делать следующие!iva ujgiВ Советском Союзе это делали ученые а не коммерсанты и прививки были максимально безопасныВладимир 123не пикатьiva ujgiЕсли Жириновский оппозоционер то я китайский император )))odyssey2006 odyssey2007Принуждение к самоубийству - фашизм. Жирик снял маску.василий уткинОн конечно перебрал Но вакцинация нужна И политику партии я поддерживаюВладимир БарышевСовсем с "глузду съехал" ,старый маразматик Жирик, пора, пора в дом престарелых с синдромом придурковатости!евгений никитинКитай справился с вирусом за короткий срок только потому что, были введены жесткие меры. А мы как всегда принимаем полумеры. В 2020 году в самый разгар пандемии были открыты курорты Краснодарского края. Это не безумие? Потому что губернатор лишался заработка. Может пора уже взяться за ум и начать принимать законы способствующие не деградации населения, а его оздоровления? Пора перестать идти на поводу у либерально настроенной части населения и от части безграмотных. В СССР не было таких сильных вспышек эпидемий только потому, что население прививали поголовно. ПРАВ Жириновский, пора наводить дисциплину в обществе. Не привился - ВРАГ ДЛЯ ОБЩЕСТВА и ГОСУДАРСТВА.iva ujgiа восстанавливать здравоохранение не собираетесь ? у вас только ветеренарная процедура панацея ?евгений никитинВот когда ты будешь писать на русском свои данные, а не на вражьем языке. Да настоящие, а не вымышленные. вот тогда и пообщаемся. А пока таких как ты только у коновала и надо лечить.Olga BlandamuraСильно! Молодец!iva ujgiэто моё настоящее имя, Ива Юги, если тебе трудно читать, думал в кремлеботы грамотных людей набирают. А нас коновалы и лечат и тебя тоже , не обольщайсяевгений никитинТак и вали с нашего сайта.iva ujgic х**ли сайт стал твоим? С дуба рухнул ?василий уткинСмотрю на некоторых вечно недовольных Как бабки на лавочке Обсуждают власть Цены на продукты о болячках Хватит уже ныть Ноги есть руки есть живы здоровы Радуйтесь наслаждайтесь жизнью пока живы А нытье приводит к раннему старению и деградации Если не верите в это убедитесь самиПРОСТО ВАЛЕРИЙКому-то с возрастом приходит мудрость, а особо выдающимся клоунам - маразм. У Вована он пришел в острой, неизлечимой форме. Хотя, кому интересен этот идиот и его высказывания?Вячеслав НецветаевИнтересно, кто за эту мразь голосует?ВВВиктория ВикторияЯ обращаюсь ко всем ратующим за прививку ИМЕННО этой мало исследованно вакциной. Включите мозги, пожалуйста! На прошлой неделе ВОЗ объявила о возможности вакцинирования подростков. Наши (не знаю, как их назвать-то) холую от минздрава и роснепотребнадзопа сразу взяли под козырек и доложили о наборе добровольцев среди подростков от 15 до 18 лет. Какие нормальные родители допустят, чтобы на их ребенке ставили опыты.? Значит, эксперемент будут проводить на детях сиротах из детских домов. Вы с этим согласны?! Опять-таки на прошлой недели наши холуи объявили, что вакцинировать можно и беременных женщин. Якобы за это время накоплено немало исследований, доказывающих, что вакцина не навредит ни плоду, ни мамочке. Простите, а когда они могли накопить такие данные: женщина вынашивает плод 36 недель, 9 месяцев, как изобрели ее (вакцину) не прошло и года. Какие на фиг они собрали данные? Опять эксперименты на людях, как в фашистких концлагерях, только здесь полигон - вся Россия...... А вот теперь кто из вас, ратующих за принудительное вакцинирование, ответьте по чесноку, отправит своих детей добровольцами на испытание этой "вакцины", позволит своей жене - матери вашего будущего ребенка сделать прививку?! Если таковые найдутся, то вы не ЛЮДИ, вы РЕПТИЛОИДЫ!!!!!василий уткинНе хочешь делать вакцину никто тебя заставлять не будет Только сиди дома и никуда не ходи Тем более вас ковид диссидентов будет все меньше и меньше Спроси меня почему или догадайся с трёх раз )василий уткинИ вбей себе в мозг Никого силком вакцинировать не будутВладимир 123А что волнуешься,ты привился,ходишь в маске,в перчатках,чего тебе бояться??? Ты же ВАКЦИНИРОВАННЫЙ!!!!!!василий уткинПрикинь пока не привился В сентябре сделаюВВВиктория ВикторияВВВиктория ВикторияСмотри, болезный, не опоздай......василий уткинвасилий уткинДаже ковид диссиденты))))василий уткинiva ujgiЖги ещё! Давай выкладывайвасилий уткинА над вами антипрививочниками только так По другому не получается )))ВВВиктория ВикторияЧто ж ты, Вася Уткин, такой озлобленный, или в личной жизни проблемы. Прими успокоительное и три ближе к носу - все пройдет. Помни, что злость, она же изнутри хуже всякого ковида все выжигает..... И не бранись, не погань языка.василий уткинЯ тя умоляю ))))василий уткинПрикинь У меня все отлично Работаю промышленным альпинистом до сих пор Мне 57 лет Бог даёт здоровье Вырастил троих детей. Построил дом Деревья посадил И не ною как некоторые А вакцину сделаем с женой осеньюiva ujgiТак ты ещё не привился, чего тогда воду баламутишь ?Поговорить не с кем ?василий уткинА ты че лезешь Я не с тобой общалсявасилий уткинвасилий уткинРжу не могу)))Комментировать
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