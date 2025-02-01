"Замены ему не будет": Романа Мадянова посмертно наградили премией "Золотой орёл"

Награду за покойного отца получил его сын Роман Мадянов-младший.В Москве состоялась ХХIII церемония вручения национальной премии "Золотой орел – 2025", где отметили работу в кино ныне покойного актёра Романа Мадянова.
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