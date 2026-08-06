Пятница может стать самым жарким днем лета в Москве

Пятница может стать самым жарким днем этой недели и всего лета в Москве. Ожидается, что завтра воздух прогреется до 31 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
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