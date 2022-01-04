Сатановский: Что значит, не стоило юмористу уходить в президенты!

Из новостей дурдома наших соседей: на Украине в Новый год пара телеканалов транслировала обращение к гражданам не президента страны Зеленского, а его оппонента, экс-президента Порошенко.
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