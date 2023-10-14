За что Папу Бенедикта IX называли «демоном в обличье священника» и худшим Папой Римским в истории

«Демон из ада в обличье священника», - эти слова, написанные в XI веке монахом-реформатором и кардиналом Петром Дамиани, относятся вовсе не к какому-то развратному клирику и даже не к епископу с «грешками за душой».
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