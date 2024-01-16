В США не будут проводить выездного голосования на выборах президента РФ

На территории США не будет использоваться формат выездного голосования (когда участковая избирательная комиссия сама выезжает к избирателю с бюллетенями) во время выборов президента России в марте 2024 года, рассказал в интервью «Известиям» посол РФ в США Анатолий Антонов.