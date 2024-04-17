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Поварёнок с лучшими рецептами

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Хлеб ржаной "Любимый" для хлебопечки

Хлеб ржаной "Любимый" для хлебопечки

После долгих проб и ошибок приготовления ржаного хлеба был создан рецепт ЛЮБИМОГО моей семьей хлеба. Именно по этому рецепту получается ароматный хлеб, который члены моей семьи используют для бутербродов.

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