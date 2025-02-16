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Петербургский дневник

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Петербуржцам рассказали, что гипотоники могут страдать от гипертонии

Петербуржцам рассказали, что гипотоники могут страдать от гипертонии

Среди факторов риска назвали ожирение и хронический стресс Люди с изначально низким артериальным давлением рискуют столкнуться с гипертонией, что может быть вызвано возрастными изменениями, стрессом и другими факторами.

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