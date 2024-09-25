Пленный: военкомам на Украине дают бонус 8 тыс. гривен за мобилизованных

Военнопленный Александр Гусак в беседе с РИА Новости рассказал, что сотрудники украинских территориальных центров комплектования (военкоматов) получают премии в размере 8 тысяч гривен (примерно 17,5 тысяч рублей) за каждого мобилизованного.