Пленный: военкомам на Украине дают бонус 8 тыс. гривен за мобилизованных

Военнопленный Александр Гусак в беседе с РИА Новости рассказал, что сотрудники украинских территориальных центров комплектования (военкоматов) получают премии в размере 8 тысяч гривен (примерно 17,5 тысяч рублей) за каждого мобилизованного.
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