Журналист Кораблев рассказал о бойце, водрузившем флаг на высоте Авдеевки

кадр видео Москва, 26 октября - АиФ-Москва. Доброволец Виталий Копченко, который приходится племянником главреду газеты «Ясиноватский вестник ДНР» Виталию Кораблёву, под пулями противника водрузил знамя над авдеевским терриконом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии