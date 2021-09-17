Детей от двух лет начнут прививать от COVID-19 на Кубе

На Кубе начнут вакцинировать детей возрастом от двух лет против COVID-19. Об этом сообщил Интерфакс. На данный момент систем здравоохранения Острова свободы располагает двумя трехкомпанентыми вакцинами собственного производства Abdala и Soberana.
На Кубе начнут вакцинировать детей возрастом от двух лет против COVID-19. Об этом сообщил Интерфакс. На данный момент систем здравоохранения Острова свободы располагает двумя трехкомпанентыми вакцинами собственного производства Abdala и Soberana.
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