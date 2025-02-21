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Царьград

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Айс-чопперы в Парке Горького: сколько стоит погонять на велике по льду

Айс-чопперы в Парке Горького: сколько стоит погонять на велике по льду

Новая услуга доступна посетителям парка с 21 февраля.Парк Горького завершает зимний сезон новым развлечением: 21 февраля посетителям открылась возможность прокатиться на ледовых велосипедах.

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