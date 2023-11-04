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Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Средства ПВО 4 ноября сбили четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.  В публикации в соцсетях оборонного ведомства указывается, что дроны самолетного типа сбиты в Курской и Белгородской областях.

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