Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Средства ПВО 4 ноября сбили четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. В публикации в соцсетях оборонного ведомства указывается, что дроны самолетного типа сбиты в Курской и Белгородской областях.
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