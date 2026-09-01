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Зеленский угрожает новыми терактами: "В небе России закончились безопасные моменты"

Зеленский угрожает новыми терактами: "В небе России закончились безопасные моменты"

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором предупредил иностранные авиакомпании, страховщиков и международные структуры о необходимости "считаться" с присутствием БПЛА в воздушном пространстве России .

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