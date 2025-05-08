Путин назвал связку РФ и Китая стабилизирующим фактором на международной арене

Артем Коротаев/ТАСС Российский президент Владимир Путин заявил, что внешнеполитическая связка Москвы и Пекина в условиях сложной геополитической ситуации является стабилизирующим фактором на международной арене.
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