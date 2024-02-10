В Еврокомиссии назвали «ложью» высказывания Путина в интервью Карлсону

В ведомстве заявили, что увидели лишь "манипуляции" российского лидераЕврокомиссия не увидела никаких открытий в недавнем интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, заявила во время выступления на брифинге представитель ведомства Набиля Массрали.