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Москвичам пообещали бабье лето во второй половине сентября

Москвичам пообещали бабье лето во второй половине сентября

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Тепло еще вернется в Москву этой осенью – бабье лето ожидается во второй половине сентября.

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