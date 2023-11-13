Почему самолеты клепают, а не сваривают?

Задумывались ли вы когда-нибудь, что помогает самолету держаться в целости при движении на высоких скоростях? Существует целый мир технологий, которые используются при создании самых быстрых самолетов, и они постоянно совершенствуются.
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