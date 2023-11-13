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  • Владимир Шалимов
    "Эти компрессоры, требующие примерно 1,2 млн. тонн воздуха в секунду, являются, мягко говоря, невероятно мощными." - ...Может ли человека...
  • Olegus
    Люди умнее животных, потому что им дано сознание. А вербально общаться и животные могут.Что такое пацифизм?
  • jolanta
    люди должны быть умнее животных. Им дана речьЧто такое пацифизм?

Почему самолеты клепают, а не сваривают?

Почему самолеты клепают, а не сваривают?

  Задумывались ли вы когда-нибудь, что помогает самолету держаться в целости при движении на высоких скоростях? Существует целый мир технологий, которые используются при создании самых быстрых самолетов, и они постоянно совершенствуются.

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