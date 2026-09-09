Тройное имя, которое российская супермодель Наталья Водянова выбрала для своего новорожденного ребенка, удивило маму звезды Ларису Кусакину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Проблема с запашк...
- Лавочку прикроют:...
- Лавочку прикроют:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым