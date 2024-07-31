23-летний житель Петрозаводска утонул, спасая мужчину с ребенком в Зеленоградске

Следователи Зеленоградска устанавливают причины гибели мужчины в Балтийском море. Накануне, 30 июля, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Балтийском море в Зеленоградске погиб мужчина.
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