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Петербургский дневник

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Житель Петербурга похитил 75 тысяч рублей с банковского счета своей сожительницы

Житель Петербурга похитил 75 тысяч рублей с банковского счета своей сожительницы

Для этого он воспользовался ее мобильным телефоном В Санкт-Петербурге мужчина обвиняется в похищении 75 тысяч рублей со счета своей сожительницы, сообщила пресс-служба прокуратуры Северной столицы во вторник, 14 мая.

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