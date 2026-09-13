Путин заявил, что судьбу человека не должно определять гражданство или кошелёк

Президент России Владимир Путин в обращении на открытии Международного фестиваля молодёжи (МФМ) заявил, что судьбу человека не должно определять гражданство или кошелёк.
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