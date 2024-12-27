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Царьград

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Байден за четыре недели до ухода отдал последний приказ по Украине: "Уже в пути"

Байден за четыре недели до ухода отдал последний приказ по Украине: "Уже в пути"

Президент США Джо Байден за четыре недели до ухода со своего поста отдал последний приказ по Украине - усилить ВСУ по максимуму.

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