Обзор основных новостей за неделю 18–25 мая

Прогноз событий недели с 18 по 25 мая: какими будут основные новости. В воскресенье. 18 мая, в Румынии прошёл второй тур президентских выборов, победу на котором одержал представитель оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион, который победил представителя правящих проевропейских сил мэра Бухареста Никушора Дана.
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