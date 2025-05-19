Русская весна
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Русская весна

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Обзор основных новостей за неделю 18–25 мая

Обзор основных новостей за неделю 18–25 мая

Прогноз событий недели с 18 по 25 мая: какими будут основные новости. В воскресенье. 18 мая, в Румынии прошёл второй тур президентских выборов, победу на котором одержал представитель оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион, который победил представителя правящих проевропейских сил мэра Бухареста Никушора Дана.

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