Полицейский Дед Мороз поздравил с Новым годом детей сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебного долга

Накануне главного зимнего праздника полицейские совместно с членом Общественного совета при ГУ МВД по краю Николаем Бяковым и Советом ветеранов органов внутренних дел подготовили зимнюю развлекательную программу для детей сотрудников полиции, погибших при выполнении служебных обязанностей.