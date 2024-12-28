Полицейский Дед Мороз поздравил с Новым годом детей сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебного долга

Накануне главного зимнего праздника полицейские совместно с членом Общественного совета при ГУ МВД по краю Николаем Бяковым и Советом ветеранов органов внутренних дел подготовили зимнюю развлекательную программу для детей сотрудников полиции, погибших при выполнении служебных обязанностей.
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