Теперь понятно, почему в России не хватает рабочих рук: побывал на провинциальной ярмарке вакансий и сделал выводы

Традиционный анекдот в тему: Указание на размер зарплаты в вакансиях должна указываться по примеру "Прогноза погоды": Выданная в расчёт зарплата в размере 100 тысяч рублей будет ощущаться как 51 тысяча 200 рублей 15 копеек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии