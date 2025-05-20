Теперь понятно, почему в России не хватает рабочих рук: побывал на провинциальной ярмарке вакансий и сделал выводы

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

Традиционный анекдот в тему: Указание на размер зарплаты в вакансиях должна указываться по примеру "Прогноза погоды": Выданная в расчёт зарплата в размере 100 тысяч рублей будет ощущаться как 51 тысяча 200 рублей 15 копеек.