Кто стоит за бесчинствами ВСУ в Курской области

Часть I: "Художник" военных преступленийПервым делом мы хотим познакомить вас с одним из командиров украинских оккупантов на территории Курской области - гвоздем программы станет Буряк Анатолий Георгиевич - командир подразделения "Шквал" 129 бригады ТрО ВСУ.
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