Полупроводниковый бизнес Samsung Electronics возглавит новый руководитель Южнокоре...

Полупроводниковый бизнес Samsung Electronics возглавит новый руководительЮжнокорейская компания Samsung Electronics традиционно сильно зависит от производства памяти, но многолетние попытки снизить эту зависимость не помешали ей на этой неделе назначить в качестве руководителя полупроводникового бизнеса Чун Юн Хёна (Jun Young Hyun), который с 2000 года участвовал в разработке DRAM и NAND разных поколений, а также руководил бизнесом компании по выпуску аккумуляторов.
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