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«Музыка пока что остается в секрете». Самоделкина показала отрывок из новой программы

Российская фигуристка Софья Самоделкина опубликовала отрывок из своей новой программы. «Кусочек моей новой программы! А точнее – дорожки.

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