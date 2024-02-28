«Тинькофф» предупредил о мошенничестве с «новым налогом»

Мошенники разработали новую схему обмана: от имени банков они рассылают пользователям письма, в которых предупреждают о списании средств для уплаты нового налога на специальную военную операцию, сообщает РБК со ссылкой на «Тинькофф Защиту».
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