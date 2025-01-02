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В США сообщили о проблеме в элитной бригаде ВСУ

В США сообщили о проблеме в элитной бригаде ВСУ

Элитная 155-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской, проходившая обучение на Западе, начала распадаться еще до прибытия на фронт в районе Красноармейска (украинское название — Покровск).

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