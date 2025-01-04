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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин забил 133-й победный гол в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 2 шайбы

Форвард «Вашингтона» забросил решающую шайбу в игре с «Рейнджерс» (7:4). Это 133-й победный гол Овечкина в НХЛ.

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