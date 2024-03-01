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Наступление после ликвидации «Орловского полумесяца», ситуация у Работино и Часов Яра

Сразу после установления контроля над Авдеевским укрепрайоном ВСУ и фортификационными узлами в промзоне Авдеевского коксохимического завода российская армия приступила к поэтапному оттеснению противника из крупной «цепи» тактически важных опорных пунктов ВСУ в населённых пунктах так называемого «Орловского полумесяца» (Ласточкино, Тоненькое, Орловка и Бердычи).

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