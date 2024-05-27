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Погрязла в долгах: отмененную Ивлееву ждет судьба Блиновской

Погрязла в долгах: отмененную Ивлееву ждет судьба Блиновской

За скандальную блогершу всерьез взялись налоговики. Настя Ивлеева Социальные сетиЧерная полоса 33-летней экс-ведущей шоу «Орел и решка» продолжается: как стало известно журналистам, Ивлеева погрязла в долгах.

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