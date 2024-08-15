Мишустин: на льготные кредиты для IT-компаний будет выделено еще 2,5 миллиарда рублей

Правительство продолжает работать в рамках программы по льготному кредитованию проектов по цифровой трансформации Правительство дополнительно собирается выделить практически 2,5 миллиарда рублей на поддержку программы льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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