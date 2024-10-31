Российские войска ликвидировали украинский выступ между Новоукраинкой и Богоявленкой С фронта поступает информация о том, что российские войска добились очередного успеха на Кураховском направлении.
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Российские войска ликвидировали украинский выступ между Новоукраинкой и Богоявленкой С фронта поступает информация о том, что российские войска добились очередного успеха на Кураховском направлении.
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