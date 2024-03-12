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Военное обозрение

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Депутат Верховной Рады потребовал от Грузии прекратить авиасообщение с Россией

Депутат Верховной Рады потребовал от Грузии прекратить авиасообщение с Россией

Если в Тбилиси хотят улучшения отношений с Киевом, им надо прекратить помогать России обходить санкции и остановить авиасообщение с Москвой, считает глава фракции партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.

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